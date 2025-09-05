Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM Live: नागालैंड स्टेट लॉटरी ने 5 सितंबर को रात 8 बजे Dear Seagull Friday के नतीजे जारी कर दिए हैं. यह ऑफलाइन पेपर लॉटरी प्रतिभागियों को विभिन्न पुरस्कार जीतने का मौका देती है, जिसमें मुख्य पुरस्कार 1 करोड़ रुपये का है. लॉटरी प्रेमियों के बीच उत्साह बढ़ गया है क्योंकि भारत के 13 राज्यों, जिनमें केरल, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड और मिज़ोरम शामिल हैं, में कानूनी लॉटरी आयोजित की जाती है.

नागालैंड राज्य लॉटरी (Satta Matka) के नतीजों के लिए लोग अपने नजदीकी एजेंट या आधिकारिक वेबसाइट पर भी नजर रख सकते हैं. लॉटरी प्रेमियों के लिए यह दिन बेहद खास होने वाला है.

ये भी पढें: Maharashtra Govt Lottery Soon: जल्द हो सकता है महाराष्ट्र सरकार की लॉटरी का ऐलान, टिकट खरीदने वालों को हारने के बाद भी वापस मिलेंगे पैस, जानें पूरी डिटेल

Dear Seagull Friday लॉटरी परिणाम

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)