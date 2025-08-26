Nagaland State Lottery Sambad Result Today 1 PM: नागालैंड स्टेट के Dear Godavari Tuesday वीकली लॉटरी परिणाम घोषित कर दिया गया है. यह ड्रा कोहिमा, नागालैंड से आयोजित किया जा रहा है. लॉटरी में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी आज का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं. डियर लॉटरी नागालैंड सरकार द्वारा संचालित एक ऑफलाइन पेपर लॉटरी है, जो राज्य में काफी लोकप्रिय है. हर हफ्ते हजारों लोग इसमें अपनी किस्मत आजमाते हैं.

अगर आपने आज की डियर गोदावरी लॉटरी टिकट खरीदी है, तो विजेता नंबरों की जांच करें. विजेताओं की सूची ड्रॉ के बाद तुरंत अपडेट की जाएगी.

नागालैंड स्टेट लॉटरी रिजल्ट

