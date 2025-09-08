Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: नागालैंड स्टेट का Dear Dwarka Monday लॉटरी संबाद ड्रॉ आज यानी 8 सितंबर को दोपहर 1 बजे घोषित किया जाएगा. यह ऑफलाइन पेपर लॉटरी नागालैंड राज्य लॉटरी विभाग (Nagaland State Lottery Department) द्वारा संचालित की जाती है. विजेताओं को कई पुरस्कार मिलते हैं, जिनमें सबसे बड़ा पुरस्कार 1 करोड़ रुपये का है. देश भर के लॉटरी (Satta Matka) प्रेमी इस परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. गौरतलब है कि भारत में लॉटरी की कानूनी अनुमति केवल 13 राज्यों में है. इनमें केरल, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं.

आज दोपहर ड्रॉ शुरू होते ही भाग्यशाली विजेताओं की सूची जारी कर दी जाएगी. प्रतिभागी अपने टिकट नंबर देखकर देख सकते हैं कि आज उनकी किस्मत साथ देती है या नहीं.

नागालैंड डियर लॉटरी संबंद लाइव स्ट्रीमिंग:

