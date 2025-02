Mumbai Shocking Video: मुंबई में शराब के नशे में धुत ऑटो चालक की दादागिरी के कारण 18 फरवरी को दो यात्रियों की जान जाते-जाते बच गई. ये दोनों यात्री विमान से कहीं से आ रहे थे और उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट से मीरा रोड जाने के लिए ऑटो लिया. यात्रा के दौरान, उन्होंने पाया कि ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, जिसका विरोध करते हुए वे गोरेगांव में ऑटो से उतर गए. ऑटो से उतरने के बाद ड्राइवर गुस्से में आ गया और मीरा रोड तक का किराया दोगुना मांगने लगा. जब यात्री ने इसका विरोध किया वह उनके साथ गाली-गलौच करने लगा और उन्हें रौंदने की कोशिश की. हालांकि, यात्री किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे.

A 44-year-old man and his friend took an auto from Mumbai airport to Mira Road on February 18. He noticed the driver was intoxicated after confronting him about reckless driving.

After his friend got off at Goregaon, the driver demanded double the fare at Mira Road. When the… pic.twitter.com/nzg5npMDw0

