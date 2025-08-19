18 अगस्त को राजस्थान के जयपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया. यह लगातार दूसरा वर्ष था जब जयपुर ने इस प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता की मेज़बानी की. मनिका ने यह खिताब मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा से ग्रहण किया. अब वह नवंबर 2025 में थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. उत्तर प्रदेश की तान्या शर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की पहली रनर-अप रहीं. वहीं महक ढींगरा दूसरी रनर-अप और हरियाणा की अमीषी कौशिक ने तीसरी रनर-अप रहीं. यह भी पढ़ें: India At World Games 2025: भारत ने वर्ल्ड गेम्स में तीन पदक जीतकर रचा इतिहास, नम्रता बत्रा, ऋषभ यादव और आनंदकुमार वेलकुमार ने दिलाया मेडल

मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा

VIDEO | Jaipur, Rajasthan: Manika Vishwakarma crowned Miss Universe India 2025. She says, “Even though I come from a small town, I’ve always had the support of my family and community. I received a good education, and none of this would have been possible without their support.”… pic.twitter.com/f7d9W8ZaTK — Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)