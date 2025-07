उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में एक होटल कर्मचारी को विंध्याचल स्थित एक होटल के बाथरूम में एक महिला श्रद्धालु का कथित तौर पर चुपके से वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. खबरों के मुताबिक, मिर्ज़ापुर में एक बीजेपी विधायक के होटल के एक कर्मचारी ने महिला श्रद्धालु का बाथरूम में वीडियो बनाया. बताया जा रहा है कि महिला श्रद्धालु लखनऊ से विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा-अर्चना करने आई थी. महिला ने आरोप लगाया है कि जिस रत्नाकर होटल में वह ठहरी थी, उसका कर्मचारी आशीष मिश्रा, जब वह वॉशरूम में थी, तब उसका वीडियो बना रहा था. बताया जा रहा है कि होटल का मालिक एक बीजेपी विधायक का परिवार है. घटना के सामने आने के बाद, मिर्ज़ापुर पुलिस ने बताया कि विंध्याचल थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह भी पढ़ें: West Bengal Horror: पोर्न वीडियो शूट करने से मना करने पर महिला को हावड़ा में 6 महीने तक बंधक बनाकर रखा, बेरहमी से किया प्रताड़ित

UP woman filmed in washroom by staffer at hotel owned by BJP MLA

In UP's Mirzapur, a woman devotee who had come down from Lucknow to offer prayers at Vindhyawasini temple alleged Ashish Mishra, a staffer at Ratnakar hotel where he was staying, was filming her when she was in… pic.twitter.com/BkqIhUI0Wa

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 11, 2025