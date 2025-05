मध्य प्रदेश के भोपाल में सोमवार, 12 मई को एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े कई वाहनों को रौंद दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में भोपाल के भंवरकुआं चौराहे की ओर एक पीली बस तेज रफ्तार से जाती हुई दिखाई दे रही है. सिग्नल पर खड़े यात्रियों के बीच बस ने एक कार को टक्कर मार दी और फिर कई दोपहिया वाहनों को रौंदते हुए उन्हें घसीटती हुई ले गई. "रोशनपुरा से पीतल मंदिर क्षेत्र की ओर आ रही एक बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी. ड्राइवर ने बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उसे नियंत्रित नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप टक्कर हो गई. अब तक मिली जानकारी के अनुसार, इस दुर्घटना में आयशा खान नाम की एक युवती की मौत हो गई है. चार-पांच अन्य लोग घायल हुए हैं और उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है," थाना प्रभारी सुधीर अरजरिया ने कहा. यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: ठाणे MACT ने ट्रक दुर्घटना मामले में पीड़ितों को 87 लाख रु का मुआवजा दिया

Bhopal, Madhya Pradesh: Police station incharge Sudhir Arjaria says, "A bus coming from Roshanpura towards the Peetal Mandir area collided with several vehicles...The driver tried to stop the bus but was unable to control it, resulting in the collision. According to the… pic.twitter.com/KSZxxECn1K

