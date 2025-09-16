Greater Noida West Lift Accident: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा होम्स सोसाइटी (Ajnara Homes Society) में एक बार फिर लिफ्ट हादसा सामने आया है. यहां अचानक लिफ्ट दो मंजिलों के बीच रुक गई और चार महिलाओं समेत आठ लोग लगभग 15 मिनट तक उसमें फंसे रहे. लोगों ने बताया कि घटना के दौरान मोबाइल में नेटवर्क (Mobile Network) नहीं था, जिससे मदद के लिए फोन करने में दिक्कत हुई. लिफ्ट में मौजूद एक बुजुर्ग महिला घबरा गईं. इमरजेंसी बटन (Emergency Button) दबाने के बाद काफी देर बाद गार्ड और टेक्नीशियन पहुंचे और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया. लिफ्ट में मौजूद एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाए.

उसका कहना है कि लिफ्ट का न तो रजिस्ट्रेशन है और न ही उसका रखरखाव ठीक से हो रहा है. लोगों का आरोप है कि लापरवाही के कारण हर दिन उनकी जान खतरे में रहती है.

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसायटी में फिर अटकी लिफ्ट

