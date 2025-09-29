Kolkata Fatafat Result Today, September 29, 2025: कोलकाता फटाफट (Kolkata FF) के 29 सितंबर के परिणाम आज दिनभर जारी किए जाएंगे. पहले राउंड का परिणाम जारी हो चुका है. यह लॉटरी खेल दिन में आठ बार, यानी आठ राउंड में खेला जाता है, और हर 90 मिनट में परिणाम घोषित किए जाते हैं. पहला राउंड सुबह 10:00 बजे शुरू होता है, जबकि अंतिम परिणाम रात 8:30 बजे जारी किए जाते हैं. कोलकाता फटाफट एक सट्टा मटका-शैली (Satta Matka) का खेल है, जिसमें प्रतिभागी संख्याएं चुनते हैं और दांव लगाते हैं. इसके परिणाम आधिकारिक वेबसाइटों जैसे kolkataff.com और kolkataff.in पर ऑनलाइन देखे जा सकते हैं.
यह खेल केवल कोलकाता में ही उपलब्ध है और केवल कोलकाता में रहने वाले लोगों को ही इसमें भाग लेने की अनुमति है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि लॉटरी खेलने से वित्तीय नुकसान और कानूनी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, भाग लेते समय सावधानी बरतें.
ये भी पढें: Dpboss Kalyan Satta Matka: सट्टा मटका में जोड़ी कैसे चुनी जाती है? यहां समझें
कोलकाता फटाफट लॉटरी रिजल्ट, 29 सितंबर 2025
|Kolkata FF Bazi No.
|10:28 AM
|11:58 AM
|01:28 PM
|02:58 PM
|04:28 PM
|05:58 PM
|07:28 PM
|08:28 PM
|Kolkata FF No.
|145
|Kolkata FF
|0
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)