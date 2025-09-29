Kolkata Fatafat Result Today, September 29, 2025: कोलकाता फटाफट (Kolkata FF) के 29 सितंबर के परिणाम आज दिनभर जारी किए जाएंगे. पहले राउंड का परिणाम जारी हो चुका है. यह लॉटरी खेल दिन में आठ बार, यानी आठ राउंड में खेला जाता है, और हर 90 मिनट में परिणाम घोषित किए जाते हैं. पहला राउंड सुबह 10:00 बजे शुरू होता है, जबकि अंतिम परिणाम रात 8:30 बजे जारी किए जाते हैं. कोलकाता फटाफट एक सट्टा मटका-शैली (Satta Matka) का खेल है, जिसमें प्रतिभागी संख्याएं चुनते हैं और दांव लगाते हैं. इसके परिणाम आधिकारिक वेबसाइटों जैसे kolkataff.com और kolkataff.in पर ऑनलाइन देखे जा सकते हैं.

यह खेल केवल कोलकाता में ही उपलब्ध है और केवल कोलकाता में रहने वाले लोगों को ही इसमें भाग लेने की अनुमति है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि लॉटरी खेलने से वित्तीय नुकसान और कानूनी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, भाग लेते समय सावधानी बरतें.

कोलकाता फटाफट लॉटरी रिजल्ट, 29 सितंबर 2025

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM Kolkata FF No. 145 Kolkata FF 0

