Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM: नागालैंड सरकार द्वारा संचालित डियर पेलिकन बुधवार साप्ताहिक लॉटरी का परिणाम आज 20 अगस्त 2025 को शाम 8 बजे घोषित किया गया. जिन खिलाड़ियों ने इस ऑफलाइन पेपर लॉटरी का टिकट खरीदा था, वे अब विजेताओं की सूची ऑनलाइन देख सकते हैं. इस साप्ताहिक लॉटरी में पहले पुरस्कार के तौर पर विजेता को 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा. डियर लॉटरी, भारत के उन 13 राज्यों में वैध है जहां लॉटरी खेलना कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त है, और नगालैंड उनमें से एक है. जो लोग किस्मत आजमाना चाहते हैं, उनके लिए यह सरकारी लॉटरी एक बड़ा मौका है. विजेताओं की लाइव घोषणा से जुड़े अपडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

