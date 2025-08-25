Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM: नागालैंड राज्य लॉटरी की डियर फिंच मंडे साप्ताहिक लॉटरी का रिजल्ट आज, 25 अगस्त 2025 को शाम 8 बजे घोषित कर दिया गया है. जिन्होंने इस लॉटरी के टिकट खरीदे हैं, वे ऑनलाइन या लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए विजेताओं की लिस्ट देख सकते हैं. नागालैंड स्टेट लॉटरी में डियर फिंच के अलावा डियर पेलिकन, डियर इंडस, डियर गूज, और डियर द्वारका जैसी कई लोकप्रिय लॉटरी भी शामिल हैं. हर हफ्ते लाखों लोग किस्मत आजमाने के लिए इनमें हिस्सा लेते हैं और विजेताओं को आकर्षक इनाम दिए जाते हैं.

