Accident Caught on Camera in Patna: बिहार की राजधानी पटना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. विक्रम इलाके में एक तेज रफ्तार बाइक की चलते ट्रक से सीधी टक्कर हो गई. बाइक पर सवार तीन युवक बुरी तरह घायल हो गए. यह हादसा सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाइक काफी तेज रफ्तार में थी और नियंत्रण खोने के बाद सामने चल रहे ट्रक से जा टकराई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. सभी युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज की मदद से जांच में जुट गई है.

(चेतावनी: विचलित करने वाले दृश्य, दर्शक अपने विवेकानुसार देखें)

Patna, Bihar: In Patna’s Bikram area, three youths on a speeding bike collided with a moving truck, sustaining serious injuries. The accident was caught on CCTV. Victims were hospitalized, and police are investigating the case using the footage for legal action pic.twitter.com/wXrBuYQrJB

— IANS (@ians_india) June 30, 2025