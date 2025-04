Pune Heat Wave Alert: इन दिनों देश के कई हिस्सों में लोगों को भीषण गर्मी (Scorching Heat) का सामना करना पड़ रहा है. लगातार तापमान में हो रही बढ़ोत्तरी और हीटवेव (Heat Wave) से लोगों को दो-चार होना पड़ रहा है. वहीं महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे (Pune) की बात करें तो यहां तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है, जिसके चलते हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, 17 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक पुणे में 43 डिग्री से ऊपर तापमान रहने की संभावना है. लगातार तापमान में वृद्धि के कारण पुणे का तापमान 41 डिग्री से ऊपर रहेगा. लोहेगांव में 43 डिग्री, शिवाजीनगर में 42 डिग्री, कोथरुड में 41 डिग्री, डेक्कन में 42 डिग्री और चिंचवड़ में 42-43 डिग्री तक तापमान रहने की संभावना जताई गई है. यह भी पढ़ें: Mumbai Heatwave Alert: मुंबई में बढ़ती गर्मी को लेकर कल तक लिए हीटवेव का अलर्ट, 38 डिग्री तक जा सकता है तापमान

पुणे में हीटवेव को लेकर अलर्ट

Severe heatwave for PUNE 🟠

17-22 April, 2025 | 43°C+ Alert🌡️

Consistent rise in temperatures will keep Pune's temperatures above 41°C.

Lohegaon 43°C, Shivajinagar 42°C, Kothrud 41°C+, Deccan 42°C, Chinchwad 42-43°C. pic.twitter.com/8xq1Ln9HKs

— Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) April 17, 2025