दिल दहला देने वाली घटना में 25 वर्षीय सिरीशा नाम की महिला को एक कथित टीडीपी कार्यकर्ता ने 80,000 रुपये के बकाया कर्ज को लेकर एक पेड़ से बांध दिया और उसके बच्चे के सामने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया. एक विचलित करने वाला वीडियो दिखाता है कि कार्यकर्ता सिरीशा को उसके बच्चों के सामने बंधे रहने के लिए मजबूर करता है, जो डरे हुए देखते हैं और उसे दया की भीख मांगते हुए रोते हुए सुना जा सकता है. अपने पति द्वारा छोड़ी गई पीड़िता ने अपने दो छोटे बच्चों का पालन-पोषण करने और कर्ज चुकाने के लिए ऋण मांगा था. घटना का चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिससे सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया. कुप्पम पुलिस ने सूचना मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई की और नारायणपुरम से सिरीशा को बचाया. आरोपी पर 341, 323, 324, 506 और 34 सहित कई आईपीसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की आगे की जांच कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Raja Raghuvanshi Murder: राजा रघुवंशी के मर्डर में इस्तेमाल हथियार बरामद, सामने आई तस्वीर

Shocking ! In CM #ChandrababuNaidu 's own constituency Kuppam an alleged #TDP worker tied a 25-year-old woman to a tree and publicly humiliated her over an unpaid loan of ₹80,000. Victim Sirisha has been raising her two children on her own since her husband abandoned them. After… pic.twitter.com/UI0Xft63Lh

A woman was tied to a tree after her husband failed to repay the loan, in CM Chandrababu Naidu's constituency #Kuppam in Chittoor district, AndhraPradesh.

After getting information, the Kuppam Police reached Narayanapuram and freed Sirisha.

A case has been registered. pic.twitter.com/8avhyyy85Z

— SriLakshmi Muttevi (@SriLakshmi_10) June 17, 2025