पूर्वी दिल्ली से एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है, यह घटना पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में हुई. आरोपी की पहचान मोहम्मद इश्तखार के रूप में हुई है और वह पीड़िता का पड़ोसी है. आरोपी ने 11 साल की बच्ची के साथ उसके घर में कथित तौर पर बलात्कार किया. बच्ची की मां ने पीसीआर कॉल के ज़रिए पुलिस को सूचना दी कि जब वह घर पर अकेली थी, तब उनके पड़ोसी ने उसका यौन उत्पीड़न किया. बच्ची की हालत ठीक नहीं है, फिलहाल अपना बयान दर्ज नहीं करा पा रही है. अधिकारी ने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के वन स्टॉप सेंटर में उसकी काउंसलिंग की जा रही है, जहां बच्ची का मेडिकल परीक्षण भी किया जा रहा है. यह भी पढ़ें: शर्मनाक! बेंगलुरु में डॉक्टर ने लड़की के कपड़े उतरवाए, 30 मिनट तक करता रहा गंदी हरकतें, यौन उत्पीड़न का आरोपी गिरफ्तार

पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में 11 साल की बच्ची का बलात्कार

STORY | 11-year-old girl raped in east Delhi, neighbour held A 43-year-old man was arrested on Monday for allegedly raping an 11-year-old girl at her residence in east Delhi's Patparganj area, police said. READ: https://t.co/w6d1wqSjvF pic.twitter.com/BdC4cQbRfZ — Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2025

