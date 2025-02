बाईपास पर बंसीटिकर मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में आबकारी विभाग के एक अधिकारी की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह दुर्घटना तब हुई जब आबकारी विभाग की एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. टक्कर इतनी घातक थी कि एक अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल कर्मियों को तत्काल इलाज के लिए मायागंज के जेएलएन अस्पताल ले जाया गया. यह भी पढ़ें: Katihar Train Accident: चलती ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ पड़े शिक्षक, ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत, बिहार के कटिहार से सांस रोक देनेवाला वीडियो आया सामने (Watch Video)

Bhagalpur, Bihar: A road accident occurred near Bansitikar Mod on the bypass. A Scorpio vehicle belonging to the Excise Department met with an accident. One officer died on the spot and four others were seriously injured. The injured have been admitted to JLN Hospital, Mayaganj pic.twitter.com/RNiTek0VHg

— IANS (@ians_india) February 4, 2025