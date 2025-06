बेंगलुरू के 29 वर्षीय व्यक्ति ने बनशंकरी प्रथम स्टेज के पास पेड़ की टहनी गिरने के पांच दिन बाद सिर में गंभीर चोट लगने के कारण दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान अक्षय के रूप में हुई. यह घटना रविवार दोपहर को हुई जब अक्षय अपने पिता के जन्मदिन पर पास की मीट की दुकान से लौट रहा था. सीसीटीवी वीडियो फुटेज में वह क्षण कैद हुआ जब बड़ी टहनी अचानक टूटकर उसके सिर पर गिर गई, जिससे उसके सिर में 12 जगह फ्रैक्चर हो गया. शुरुआत में उसका इलाज श्रीनिवासनगर के अस्पताल में हुआ और बाद में सर्जरी और गहन देखभाल के लिए जयनगर के अपोलो अस्पताल में ले जाया गया. चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद, अक्षय की बुधवार, 18 जून को हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई. यह भी पढ़ें: Chhattisgarh: बलौदाबाजार में बेटे ने दुकान के अंदर दिव्यांग पिता पर 15 बार चाकू से किया हमला, चौंकाने वाली घटना सीसीटीवी में कैद

Falling tree branch came crashing down on Akshay's head near Banashankari #Bengaluru, shattering his skull into 12 pieces

The 29 yr old was returning home from the meat shop, planning a special dinner for his father's birthday, when tragedy struck

He was rushed first to… pic.twitter.com/QfWgnKnBdk

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) June 20, 2025