बारासात के कदमबागछी में 40 साल के मीट विक्रेता रिजवान कुरैशी को मंगलवार को फेसबुक पर कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी पोस्ट अपलोड करने के आरोप में बारासात पुलिस ने गिरफ्तार किया. पोस्ट में भारतीय प्रधानमंत्री को अपने पाकिस्तानी समकक्ष के सामने झुकते हुए दिखाने वाली एक मॉर्फ्ड तस्वीर थी, जिससे उत्तर 24 परगना में आक्रोश और अशांति फैल गई. स्थानीय लोगों ने चंपाडाली मोड़ पर कुरैशी की तीन मीट की दुकानों में तोड़फोड़ की और सार्वजनिक रूप से उसके साथ मारपीट की. वह पहले तो भाग गया, लेकिन बाद में उसे बारासात के एक ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने तोड़फोड़ के संबंध में एक अलग मामला दर्ज किया है. एसपी प्रतीक्षा झारखरिया ने गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि आपत्तिजनक पोस्ट और उसके बाद हुई भीड़ की हिंसा दोनों की जांच जारी है. यह भी पढ़ें: VIDEO: वाशरूम में जाकर पुरुषों के बनाता था वीडियो, लोगों ने पकड़कर शख्स की कर दी पिटाई, पुणे जिले का वीडियो आया सामने

Today, in Barasat town of West Bengal meat shop owner Rizwan Qureshi posted on Facebook praising Pakistan.

