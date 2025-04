हैदराबाद के फतेहनगर होम वैली में एक चौंकाने वाली घटना में, एक व्यक्ति ने अपने अपार्टमेंट परिसर के तहखाने में कथित तौर पर पांच नवजात पिल्लों को मार डाला. यह वीभत्स कृत्य कैमरे में कैद हो गया और तब से वायरल हो रहा है, जिससे व्यापक आक्रोश फैल रहा है।.रिपोर्टों के अनुसार, वह व्यक्ति, जो खुद एक पालतू जानवर का मालिक है एक आवारा कुत्ते के उसके पालतू जानवर के पास आने से क्रोधित हो गया. गुस्से में आकर, उसने कथित तौर पर एक पत्थर उठाया और असहाय पिल्लों को मारना शुरू कर दिया. उनमें से एक को तो दीवार पर भी फेंक दिया.

परेशान करने वाली बात यह है कि आरोपी ने वीडियो पर यह भी कबूल किया कि उसने पहले भी आवारा कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार किया है. वायरल फुटेज के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. पशु कल्याण समूहों ने इस कृत्य की निंदा की है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इस मामले ने देश में पशु क्रूरता कानूनों को और अधिक सख्ती से लागू करने की मांग को फिर से सुलगा दिया है.

#Hyderabad: Man Kills Five Newborn Puppies in Apartment Cellar, Shocking Video Emerges

In a disturbing case of animal cruelty, a man in Hyderabad’s Fatehnagar Home Valley allegedly killed five newborn puppies in his apartment cellar. The act, reportedly triggered by a stray dog… pic.twitter.com/E78cX1GHXs

— South First (@TheSouthfirst) April 17, 2025