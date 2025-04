LPG cylinder Price Hike: तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹50 की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. अब आम उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर के लिए ₹803 की बजाय ₹853 चुकाने होंगे. वहीं, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को भी झटका लगा है. पहले उन्हें सिलेंडर ₹500 में मिलता था, लेकिन अब यह कीमत ₹550 कर दी गई है. इस बढ़ोतरी का असर करोड़ों परिवारों पर पड़ेगा, खासकर ऐसे समय में जब पहले से ही महंगाई से राहत की उम्मीद की जा रही थी.

#Breaking | Price per cylinder of LPG will increase by Rs 50, announces Oil Minister Hardeep Singh Puri.

Old price: 803

New price: 853

For Ujjwala beneficiaries, prices have been increased from Rs 500 to Rs 550.

