Bihar-Nepal Border Security: ऑपरेशन सिंदूर के बाद देशभर में सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट जारी कर दिया गया है. खास तौर पर बिहार के सीमांचल इलाके और भारत-नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. सशस्त्र सीमा बल (SSB) और राज्य पुलिस ने इन इलाकों में गश्त बढ़ा दी है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सभी सरकारी और पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. बताया जा रहा है कि यह फैसला हालात की गंभीरता को देखते हुए लिया गया है.

सीमांचल में विशेष रूप से अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिलों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं. अधिकारी चौबीसों घंटे निगरानी में लगे हुए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके.

ये भी पढें: TATA IPL 2025 To Be Suspended Soon: ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ते भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के बीच आईपीएल पर संकट, रद्द या दूसरे देश में शिफ्ट होने की संभावना बढ़ी; रिपोर्ट्स

#Bihar: Security beefed up along the Indo-Nepal border and Seemanchal districts in view of recent developments following #OperationSindoor.

▪️SSB, Police intensify patrolling in border areas.

▪️Leaves of state government and police officials have been cancelled. pic.twitter.com/6cfV9dpGrt

— All India Radio News (@airnewsalerts) May 9, 2025