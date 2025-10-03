Ambernath Station Chain Snatching Video: महाराष्ट्र के कल्याण (Kalyan Railway Station) स्थित अंबरनाथ रेलवे स्टेशन का एक CCTV Footage सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक चोर स्काईवॉक से एक कॉलेज छात्रा की चेन छीनकर भागने की कोशिश करता दिख रहा है. हालांकि, उस समय GRP और RPF की टीमें पहले से ही मौके पर मौजूद थीं. जैसे ही पुलिस (Mumbai Poice) ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, वह बचाने के लिए अचानक रेलवे ट्रैक पर कूद गया. इस दौरान ट्रैक पर ट्रेन आने वाली थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आरोपी को पकड़ लिया.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुकेश कोली के रूप में हुई है, जिसने पैसों की तंगी के चलते यह अपराध किया. यह पूरा हाई-वोल्टेज ड्रामा CCTV में कैद हो गया और अब तेजी से वायरल हो रहा है.
ये भी पढें: Kalyan News: मुंबई के सटे कल्याण के प्राइवेट स्कूल में टिका, बिंदी और राखी पहनने पर प्रतिबंध; अधिकारियों ने स्कूल से मांगा स्पष्टीकरण
अंबरनाथ स्टेशन पर चेन स्नैचर का फिल्मी ड्रामा
महाराष्ट्र के कल्याण में अंबरनाथ रेलवे स्टेशन का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जहां एक कॉलेज छात्रा की चेन छीनकर भाग रहा चोर फ़िल्मी अंदाज़ में पकड़ा गया, देखिए वीडियो. #Maharashtra #ViralVideo #ABPNews pic.twitter.com/RGCiAvXnnk
— ABP News (@ABPNews) October 3, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)