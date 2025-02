Kannappa: प्रभास का बहुप्रतीक्षित फिल्म कन्नप्पा से पहला लुक अब सामने आ चुका है. फिल्म में प्रभास रुद्र के किरदार में नजर आएंगे, जो उनके फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज है. इस फिल्म के रिलीज की तारीख भी तय हो गई है, और यह 25 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. कन्नप्पा एक पैन-इंडिया फिल्म है, जिसे तेलुगू, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म में प्रभास के अलावा, विशाल मांचू और प्रीति मुखुंधन भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म में अन्य प्रमुख किरदारों में मोहनलाल, अक्षय कुमार और काजल अग्रवाल भी शामिल हैं, जो फिल्म को और भी रोमांचक बना रहे हैं. Kannappa: अक्षय कुमार आगामी फिल्म 'कनप्पा' में निभाएंगे भगवान शिव का किरदार, 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में देगी दस्तक (View Poster)

फिल्म का निर्देशन मुकेश कुमार सिंह ने किया है, जबकि इसे एम मोहन बाबू द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. प्रभास का पहला लुक और फिल्म के स्टार कास्ट की जानकारी दर्शकों के बीच उत्सुकता को और बढ़ा रही है, और फैंस 25 अप्रैल 2025 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कन्नप्पा एक्शन, ड्रामा और रोमांस से भरपूर फिल्म होने का वादा करती है, और प्रभास के फैंस इस फिल्म को देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं.

ॐ The Mighty 'Rudra' ॐ

Unveiling Darling-Rebel Star 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐡𝐚𝐬 as '𝐑𝐮𝐝𝐫𝐚' 🔱, a force of divine strength, wisdom, and protector in #Kannappa🏹. ✨

Embark on an extraordinary journey of devotion, sacrifice, and unwavering love.

Witness this epic saga on the big screen… pic.twitter.com/wcg7c3ulxd

— Kannappa The Movie (@kannappamovie) February 3, 2025