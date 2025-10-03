Akshay Kumar's Daughter Nitara Cyber ​​Crimes: मुंबई में साइबर जागरूकता माह (Cyber ​​Awareness Month) के शुभारंभ पर, अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी 13 वर्षीय बेटी नितारा (Akshay Kumar's daughter Nitara) से जुड़ी एक चौंकाने वाली कहानी साझा की. अक्षय ने बताया कि कुछ महीने पहले, उनकी बेटी एक ऑनलाइन वीडियो गेम (Online Video Games) खेल रही थी. गेम के दौरान, एक अनजान व्यक्ति ने चैट में पहले उसका लिंग पूछा और फिर अश्लील तस्वीरें भेजने की मांग की. नितारा ने तुरंत गेम बंद कर दिया और अपनी मां को इसकी जानकारी दी. अक्षय कुमार ने कहा कि यह घटना साइबर अपराध (Cyber ​​Crimes) से बच्चों के लिए गंभीर खतरे को दर्शाती है.

उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) से अपील की कि वे महाराष्ट्र के स्कूलों में कक्षा 7 से 10 तक के बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए हर हफ्ते एक "साइबर पीरियड" स्थापित करें. अक्षय ने इसे सड़क पर होने वाले अपराधों से भी ज्यादा गंभीर बताया.

बेटी संग साइबर क्राइम का अनुभव साझा कर भावुक हुए अक्षय कुमार

