Viral Video: बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफ़े में परोसे गए खाने में मिला कीड़ा, शख्स ने मांगा 25 लाख का मुआवज़ा, रेस्टोरेंट ने दिया जवाब

बेंगलुरु, 25 जुलाई: गुरुवार सुबह बेंगलुरु के हवाई अड्डे पर स्थित रामेश्वरम कैफ़े में परोसे गए एक डिश में कथित तौर पर कुछ लोगों के समूह को कीड़ा मिला. हालांकि, रेस्टोरेंट श्रृंखला ने इन दावों का खंडन किया है और एक बयान जारी कर कहा है कि यह ₹25 लाख का मुआवज़ा वसूलने के लिए रची गई धोखाधड़ी थी. रेस्टोरेंट ने कहा कि कुछ लोगों के समूह ने सार्वजनिक रूप से अशांति फैलाई और खाने में मिलावट का झूठा नाटक रचकर पैसे ऐंठने की कोशिश की. गुरुवार, 24 जुलाई की सुबह, 5-7 लोगों का एक समूह रामेश्वरम कैफ़े के बेंगलुरु हवाई अड्डे स्थित आउटलेट पर खाना खा रहा था. एक व्यक्ति को कथित तौर पर परोसे गए पोंगल में कीड़ा मिला. उसने अफरा-तफरी मचा दी और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. यह भी पढ़ें: Robbery Caught on Camera: गाजियाबाद में स्विगी और ब्लिंकिट के ड्रेस में 2 लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप से लूटे 30 लाख के गहने; तलाश शुरू

जल्द ही, कैफ़े में मौजूद कर्मचारियों ने ग्राहकों से माफ़ी मांगी और उस व्यंजन के पूरे ₹300 वापस करने की पेशकश की. ग्राहक द्वारा इस दृश्य को रिकॉर्ड करने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है, जिसमें अफरा-तफरी मची हुई है और ग्राहक कैमरा घुमाकर चम्मच में कीड़ा दिखा रहा है. वह एक अन्य ग्राहक के साथ कैफे मालिक के पास शिकायत दर्ज कराने की संभावना पर चर्चा करता है.

Bengaluru | Rameshwaram Café Shocker

A customer found a cockroach like insect inside his Pongal at the Rameshwaram Café outlet in Bengaluru International Airport. Despite paying ₹300 for the dish, hygiene took a hit. The staff apologized, but the incident sparked outrage.… pic.twitter.com/yyqM3OlM0i

— Pinky Rajpurohit 🇮🇳 (@Madrassan_Pinky) July 24, 2025