दिनदहाड़े हुई एक दुस्साहसिक डकैती में स्विगी और ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट बनकर दो लोगों ने गुरुवार को गाजियाबाद के बृज विहार में मानसी ज्वैलर्स को लूट लिया, केवल छह मिनट में 30 लाख रुपये का सोना, चांदी और नकदी लेकर फरार हो गए. डकैती दोपहर लगभग 3:30 बजे हुई जब मालिक दोपहर का खाना खाने के लिए बाहर गया था और केवल एक कर्मचारी शुभम मौजूद था. सीसीटीवी फुटेज में हथियारबंद जोड़ी को बाइक पर आते हुए, शुभम को बंदूक की नोक पर धमकाते, उसके साथ मारपीट करते और स्टोरेज यूनिट को खुलवाते हुए दिखाया गया है. वे 125 ग्राम सोना, 20 किलो चांदी और 30,000 रुपये नकद लेकर भाग गए. पुलिस को अंदरूनी लोगों की संभावित संलिप्तता का संदेह है और जांच के लिए पांच टीमें बनाई हैं. आस-पास के इलाकों से फुटेज की समीक्षा की जा रही है. डीसीपी निमिष पाटिल और एसीपी श्वेता यादव सहित शीर्ष अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया. यह भी पढ़ें: Mathura Honey Trap Case: महिला ने पूर्व प्रेमी को होटल में बुलाकर चुपके से रिकॉर्ड किए अश्लील वीडियो, पैसों के लिए किया ब्लैकमेल

#WATCH | Ghaziabad, UP | DCP Trans Hindon, Ghaziabad, Nimish Patil says, "In PS Link Road, at around 4 pm, an information was received that around 3.30 pm, two unknown men entered his jewellery shop, threatened the worker, and looted around 20 kg of silver ornaments and 125gm of… https://t.co/mpiMtKLWiW pic.twitter.com/QDi6JPtbVH

— ANI (@ANI) July 25, 2025