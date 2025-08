Fact Check: कुरुक्षेत्र में महिला के साथ ट्रेन में गैंगरेप, काम नहीं कर रहे थे CCTV कैमरे? जानें इस खबर की असली सच्चाई

Kurukshetra Gang Rape Fact Check: सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइट्स पर हरियाणा के रेलवे स्टेशन से जुड़ी एक दिल दहला देने वाली खबर ने लोगों को झकझोर दिया. कहा गया कि कुरुक्षेत्र में एक महिला के साथ ट्रेन में सामूहिक बलात्कार किया गया, उसे पटरी पर फेंक दिया गया और उसका एक पैर कट गया. उसने बताया, "मैं चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोई नहीं आया. रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि स्टेशन पर अंधेरा था, CCTV काम नहीं कर रहे थे और रेलवे सुरक्षा में पूरी तरह फेल हो गया. इस खबर को 'The Print' नाम की वेबसाइट ने प्रमुखता से प्रकाशित किया और सीधे तौर पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को जिम्मेदार ठहराया. लेकिन अब इस खबर को लेकर PIB Fact Check ने बड़ा खुलासा किया है.

An article published by 'The Print' has blamed the Railway infrastructure for criminal incidents.#PIBFactCheck

🔹 The news contains #Misleading claims that do not reflect the actual ground reality.

🔹 Contrary to the report, CCTV cameras at the station were fully operational.… pic.twitter.com/L9z4gqEfps

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 31, 2025