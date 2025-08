FACT CHECK: जिस ₹500 के नोट पर स्टार (*) बना हो, क्या वह नकली होता है? जानें इस फर्जी दावे की असली सच्चाई

Do you have a ₹500 note with a star symbol (*): अगर आपके पास रखा हुआ ₹500 का नोट थोड़ा अलग दिख रहा है और उस पर स्टार (*) का निशान बना हुआ है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैली हैं कि स्टार वाला ₹500 का नोट नकली होता है और दुकानदारों ने इसे लेने से मना भी करना शुरू कर दिया है. लेकिन चलिए आपको आज बताते हैं इस वायरल दावे की पूरी सच्चाई.

Do you have a ₹500 note with a star symbol (*)❓

Are you worried it's fake❓

Fret no more‼️#PIBFactCheck

✔️The message deeming such notes as fake is false!

✔️Star marked(*)₹500 banknotes have been in circulation since December 2016

🔗https://t.co/hNXwYyhhxC pic.twitter.com/Fd4tL0nEaM

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 31, 2025