FACT CHECK: क्या भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस झूठी खबर, जानें असलियत

Is There a Financial Emergency in India: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी खबर खूब शेयर की जा रही है, जिसने लोगों को भ्रमित कर दिया है. एक पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा अकाउंट में दावा किया गया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है. भारत को 60 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है. लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है. ये दावा पूरी तरह फेक है और इसकी पुष्टि खुद PIB फैक्ट चेक ने की है. असल में, ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारत पर कुछ व्यापारिक टैक्स जरूर बढ़ाए हैं, लेकिन इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ा कि इमरजेंसी जैसे हालात बन जाएं. न ही ऐसा कोई आदेश सरकार की ओर से जारी किया गया है.

A Pakistani propaganda account is claiming that a financial emergency has been declared in India following a $60 billion market wipeout due to a 25% tariff announced by Donald Trump.#PIBFactCheck

❌This claim is #Fake

✅ No financial emergency has been declared in India… pic.twitter.com/cJRp1GeeA1

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 31, 2025