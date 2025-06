VIDEO: हिमाचल का 'पुष्पा' कौन? बादल फटते ही सामने आई वन माफिया की करतूत, डैम में लकड़ियों के ढेर ने खोली पोल

Flash Flood Kullu 2025: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की बंजार और सैंज घाटियों में 25 जून को आई भीषण बाढ़ ने न सिर्फ घर-बार और जिंदगियां बहा दीं, बल्कि एक और बड़ा सच भी सामने लाया. बाढ़ के बाद जो मंजर देखने को मिला, उसने सबको झकझोर कर रख दिया. खड्डों से लेकर नदी-नालों और मंडी के पंडोह डैम तक हर जगह कटी हुई लकड़ियों के ढेर नजर आए. पूरा डैम जंगल में तब्दील नजर आया. अब सवाल उठता है कि हिमाचल का ‘पुष्पा’ कौन है? कौन हैं वे लोग जो जंगलों को काटकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं.

यह सवाल अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि प्राकृतिक और सामाजिक चिंता का विषय बन गया है.

Payback from Nature.

Who is cutting all this wood in the mountains? pic.twitter.com/XzFIE81JUW

— Kashmiri Hindu (@BattaKashmiri) June 26, 2025