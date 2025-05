जब मुर्गियों पर चढ़ी डांस की खुमारी, म्यूजिक बजते ही मटक-मटक कर लगीं नाचने (Watch Viral Video)

Viral Video: इंटरनेट के इस दौर में देश और दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ना बेहद आसान हो गया है. इसके साथ ही हर जगह की दिलचस्प और रोमांचक चीजों को देखना भी अब मुश्किल नहीं रह गया है. कई बार तो हमारी आंखों के सामने ऐसी चीजें आ जाती हैं, जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता है या फिर जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है. इसी कड़ी में सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें मुर्गियों (Hen) पर डांस करने की खुमारी नजर आ रही है, जो म्यूजिक बजने पर मटक-मटक कर डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं. इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप भी यही कहेंगे कि इसने तो हमारा दिन बना दिया.

इस मजेदार वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- यही कारण है कि मैं इंटरनेट के लिए भुगतान करता हूं. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 262.9k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- अजीब चीजें आपको देने का काम इंटरनेट पर छोड़ दीजिए, हाहाहा… वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- मैं और मेरी सहेलियां… यह भी पढ़ें: Hen Dance Viral Video: म्यूजिक सुनते ही मुर्गी ने किया गजब का डांस, क्यूट अंदाज देख फिदा हो जाएंगे आप

मुर्गियों पर चढ़ी डांस करने की खुमारी

This is why I pay for the internet pic.twitter.com/l7SPfUa33F

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) May 23, 2025