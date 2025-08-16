Viral Video: जंगल में दबे पांव मोर के पीछे टहलता दिखा बाघ, लोगों के दिलों को जीत रहा है यह मनमोहक नजारा
एक ही फ्रेम में दिखे बाघ और मोर (Photo Credits: X)

Tiger and Peacock Viral Video: जंगल की दुनिया से कई बार ऐसे नजारे सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन नहीं हो पाता है और कई बार मनमोहक नजारे हमारे दिलों को जीत लेते हैं. जंगल में शिकार से जुड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियोज के अलावा कई बार अद्भुत नजारे भी हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक दिल को जीत लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय पशु और पक्षी को एक साथ एक ही फ्रेम में देखा जा सकता है. वीडियो में बाघ (Tiger) को दबे पांव मोर (Peacock) के पीछे टहलते हुए देखा जा सकता है. यह मनमोहक नजारा लोगों का ध्यान तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है.

इस वीडियो को पहले राकेश भट्ट ने रिकॉर्ड किया था और बाद में इसे मुख्य वन संरक्षक (IFS) डॉ. पीएम धकाते ने एक्स पर शेयर किया. इसके साथ कैप्शन लिखा है- एक अद्भुत वीडियो, हमारे राष्ट्रीय पशु और पक्षी, एक साथ एक फ्रेम में! भारत की जीवंत भावना का एक आदर्श प्रतीक. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 192.6K व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: सैर करते राजसी बाघ की देख रूका गाड़ियों का काफिला, पीलीभीत टाइगर रिजर्व से वायरल हुआ वीडियो

जंगल में दबे पांव मोर के पीछे टहलता दिखा बाघ

इस पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की हैं. एक यूजर ने लिखा है- क्या ही दुर्लभ और खूबसूरत नजारा है. बाघ की ताकत और मोर की शान का सामंजस्य. इस स्वतंत्रता दिवस पर भारत की समृद्ध प्राकृतिक विरासत को एक सच्ची श्रद्धांजलि. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- यह दृश्य कितना सुंदर और शांत है. इस दुर्लभ दृश्य ने दिन के उत्सव में चार चांद लगा दिए हैं और भारत की दो सबसे प्रतिष्ठित प्रजातियों की उनके प्राकृतिक आवास में एक अनोखी झलक पेश की है.