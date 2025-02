Viral Video: सैर करते राजसी बाघ की देख रूका गाड़ियों का काफिला, पीलीभीत टाइगर रिजर्व से वायरल हुआ वीडियो

Tiger Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर जंगली जानवरों (Wild Animals) से जुड़े कई हैरान करने वाले वीडियो (Viral Video) आए दिन देखने को मिलते रहते हैं, जो रोंगटे खड़े करने वाले होते हैं. जंगली जानवरों को करीब से देखने के लिए लोग जंगल सफारी (Jungle Safari) पर निकल जाते हैं, लेकिन इस दौरान कई बार जंगली जानवर उनके बिल्कुल सामने आ जाते हैं, जिसे देख लोग हक्का-बक्का रह जाते हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पीलीभीत टाइगर रिजर्व (Pilibhit Tiger Reserve) से एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जहां राजसी बाघ को सैर करते देख गाड़ियों का काफिला दूर खड़ा हो जाता है. बाघ (Tiger) का राजसी अंदाज और उसकी शाही उपस्थिति लोगों को काफी पसंद आ रही है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- भारत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व का राजसी नर बाघ, रॉकेट, वास्तव में अपनी बोल्ड और शाही उपस्थिति को बरकरार रखता है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 923k व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: Amazing! अपने पांच शावकों के साथ जंगल में सैर करती दिखी बाघिन, दुर्लभ नजारा देख मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप (Watch Viral Video)

राजसी अंदाज में सैर करता दिखा बाघ

Rocket, the majestic male tiger of the Pilibhit Tiger Reserve, in India truly lives up to his bold and regal appearance. pic.twitter.com/QAxwVyU0gM

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) February 26, 2025