Viral Video: दिल्ली-जोधपुर एक्सप्रेस से बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री को RPF ने धक्का देकर उतारा, वीडियो वायरल

RPF ने यात्रो को ट्रेन से उतारा (Photo: X|@sanjayjourno)

सोशल मीडिया पर एक बेहद चिंताजनक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल (RPF) का एक कांस्टेबल दिल्ली सराय रोहिल्ला-जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक यात्री के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कांस्टेबल यात्री को बार-बार धक्का दे रहा है, उसके सामान को ज़बरन बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है और गाली-गलौज भी कर रहा है. 42 सेकंड की इस वायरल क्लिप में यात्री हमले का विरोध करता दिखता है और लगातार माफ़ी मांगते हुए भी सुनाई देता है.

इसके बावजूद, अधिकारी उसे ट्रेन से उतारने की कोशिश करता है और उसके साथ आक्रामक व्यवहार करता है. बताया जा रहा है कि यह घटना ट्रेन की चेन खींचे जाने की सूचना के बाद हुई, हालांकि वीडियो में नजर आने वाला व्यवहार लोगों को झकझोर गया है.

दिल्ली-जोधपुर एक्सप्रेस से RPF अधिकारी ने माफी मांग रहे यात्री को धक्का देकर उतारा

इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा है, और RPF के आचरण पर सवाल उठाए जा रहे हैं. कई यूज़र्स ने सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और संवेदनशीलता को लेकर चिंता जताई है. फिलहाल रेलवे प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.