आगरा के कालिंदी विहार निवासी सरजू यादव ने ट्रांस-यमुना थाने की पुलिस और थाना प्रभारी पर गंभीर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगी. सब-इंस्पेक्टर राजकुमार गोस्वामी को भी दोषी ठहराया है, जो 2024 में दर्ज चोरी के एक मामले की जांच से जुड़े थे. महिला का आरोप है कि पुलिस ने उनकी चोरी की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और उल्टा उनके खिलाफ ही शांति भंग की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया. वहीं, पुलिस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि 19 अगस्त को सरजू यादव ने महिला हेल्प डेस्क पर हंगामा किया, महिला एसआई मनीषा के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट की, और जब उन्हें बताया गया कि उनका मामला जनवरी में ही बंद हो चुका है, तो उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. यह भी पढ़ें: Supreme Court on Stray Dogs: दिल्ली में आवारा कुत्तों से जुड़ी नई अर्जी की जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

महिला ने ट्रांस-यमुना पुलिस पर उत्पीड़न का लगाया आरोप

पुलिस ने महिला पुलिस पर हमले का वीडियो शेयर किया

UP के आगरा के थाना ट्रांस यमुना में घुसकर महिला ने पुलिस कर्मियों से मारपीट की व अभद्रता की है। पुलिस के अनुसार, सितंबर 2024 में महिला ने चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर जनवरी 2025 में अंतिम रिपोर्ट लग चुकी है। जानकारी लेने थाने पहुंची महिला ने पहले थाना प्रभारी से… pic.twitter.com/u6toPJ3V5J — Madan Mohan Soni (@madanjournalist) August 21, 2025

