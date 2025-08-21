Viral Video: मुंबई का स्पाइडर-मैन! सड़क पर लबालब भरे पानी में खड़े होकर शख्स ने किया ऐसा काम… हंसते-हंसते लोटपोट हुए लोग

मुंबई का स्पाइडर-मैन (Photo Credits: Instagram)

Spider-Man Viral Video: पिछले कुछ दिनों से मुंबई और उसके आसपास के उपनगरों में भारी बारिश के चलते जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है. मूसलाधार बारिश (Heavy Rain) की वजह से जगह-जगह जलभराव और बाढ़ जैसे हालात से शहर की रफ्तार धीमी पड़ गई. यहां रहने वाले लोगों को जलभराव के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं भारी बारिश के बीच मुंबई (Mumbai) में पानी से लबालब सड़कों पर मौज-मस्ती करते लोगों के वीडियो भी सामने आए हैं और अब एक ऐसा वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें मुंबई का स्पाइडर-मैन (Spider-Man) शहर और उसके निवासियों को अपने अंदाज में बचाने की कोशिश कर रहा है. स्पाइडर-मैन की कॉस्ट्यूम पहने यह शख्स लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में मुंबई के स्पाइडर-मैन के तौर पर मशहूर इस शख्स को स्पाइडर-मैन वाली कॉस्ट्यूम में पानी से लबालब भरी सड़कों पर चलते हुए देखा जा सकता है. यह शख्स टॉयलेट वाइपर लेकर बाढ़ के पानी को साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है- अभी बहुत पानी खाली करना है. यह भी पढ़ें: VIDEO: भारी बारिश के बीच पानी से भरी सड़क पर मजे से तैरता दिखा शख्स, लोग बोले- मुंबई में मनोरंजन कभी नहीं रुकता

मुंबई का स्पाइडर-मैन

यह वीडियो लोगों को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर रहा है और लोग इस पर अपने-अपने रिएक्शन दिए जा रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है- मिशन इम्पॉसिबल, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा है- स्पाइडी, पूरी मुंबई इस समय आप पर निर्भर है, कृपया हमें बचा लीजिए. वहीं तीसरे यूजर ने लिखा है- स्पाइडर-मैन बारिश में तड़प रहा है.