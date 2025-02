Viral Video: दुर्लभ सफेद शेर के बच्चे को साथ ले जाती दिखी शेरनी, खूबसूरती और क्यूटनेस देख फिदा हो जाएंगे आप

Leucisitic Lion Baby Viral Video: जंगल में रहने वाले तमाम जंगली जानवरों (Wild Animals) से जुड़े वीडियोज देखना अधिकांश लोग काफी पसंद करते हैं, उसमें भी अगर किसी दुर्लभ जानवर को देखने को मिल जाए तो यह और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है. जंगल में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों में कुछ दुर्लभ भी होती हैं और दुर्लभ जानवरों को देखकर लोग उनकी तरफ खासा आकर्षित होते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मनमोहक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जो लोगों के दिलों को जीत रहा है. इस वीडियो में एक शेरनी अपने मुंह में दुर्लभ सफेद नन्हे शेर (Rare White Baby Lion) को पकड़कर ले जाती नजर आ रही है. इस दुर्लभ सफेद नन्हे शेर की खूबसूरती और क्यूटनेस को देख यकीनन आप भी अपना दिल हार जाएंगे.

इस वीडियो को @TheFigen_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- इस खूबसूरत शेरनी को दक्षिण अफ्रीकी गेम रिजर्व के माध्यम से एक बहुत ही दुर्लभ और बहुत प्यारे ल्यूसीसिटिक शेर के बच्चे को ले जाते हुए देखा गया था. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 250.8k व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: केयरटेकर को देखते ही उससे लिपट गया नन्हा शेर, कुछ इस तरह से जताने लगा प्यार

दुर्लभ सफेद नन्हे शेर को ले जाती दिखी शेरनी

This beautiful lioness was spotted carrying a very rare and so sweet leucisitic lion baby through a South African game reserve. pic.twitter.com/9IaAt6FQ9A

