Viral Video: गुजरात के जूनागढ़ में व्यस्त सड़क से जा रहे लोगों के सामने अचानक से आ गया बब्बर शेर, फिर जो हुआ…

राहगीरों के सामने आया शेर (Photo Credits: X)

Viral Video: जंगल (Forest) के आसपास की सड़क से गुजरते समय अक्सर मन में यह डर बना रहता है कि कहीं किसी शिकारी जानवर से सामना न हो जाए. कई बार उस सड़क से गुजर रहे लोगों का सामना जंगली जानवरों से हो जाता है और ऐसे कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें गुजरात (Gujarat) के जूनागढ़ (Junagadh) में बिलखा रोड़ पर उस वक्त चीख पुकार मच गई, जब व्यस्त सड़क से आवाजाही के दौरान अचानक लोगों के सामने बब्बर शेर आ गया. घटना 5 अगस्त की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को @mprsd5 नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है, जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. इस पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. एक यूजर ने लिखा है- इस भाई साहब का कॉन्फिडेंस देखने लायक है. शेर को ऐसे हड़काया, मानो कोई कुत्ता खड़ा हो. दूसरे यूजर ने लिखा है- शेर भी सोच रहा होगा कहां आ गया यार. यह भी पढ़ें: Viral Video: पीछे से आकर नन्हे शेर ने पिता को बुरी तरह से डराया, कुछ ऐसा था जंगल के राजा का रिएक्शन

सड़क से गुजर रहे लोगों के सामने अचानक से आ गया बब्बर शेर

जूनागढ़ में सड़क पर अचानक शेर आ रिक्शा समेत कई व्हीकल वाले रुक गए pic.twitter.com/4GKSuyv6YE — mahendraprasad (@mprsd5) August 6, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल के पास से गुजरने वाली एक व्यस्त सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, उसी दौरान एक शख्स का ध्यान सड़क के किनारे खड़े बब्बर शेर पर जाता है. शेर को देखकर कुछ लोग डर के मारे जहां अपनी गाड़ियों को रोक लेते हैं तो कुछ लोग अपना रास्ता ही बदल लेते हैं. वहीं कुछ लोग हिम्मत दिखाते हुए अपनी गाड़ियों से उतरकर शेर का वीडियो बनाने लगते हैं, जबकि शेर बिल्कुल शांत खड़े होकर लोगों को देख रहा होता है.