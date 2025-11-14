Viral Video: पुष्कर मेले में ‘डांसिंग स्टार राणा’ ने खींचा सबका ध्यान, अपने मूव्स से जीत लिया सबका दिल

Pushkar Mela 2025: पुष्कर मेला (Pushkar Mela) राजस्थान (Rajasthan) के अजमेर जिले (Ajmer) में स्थित पुष्कर शहर में हर साल लगने वाला विश्व–प्रसिद्ध मेला है. इस मेले का आयोजन आमतौर पर कार्तिक पूर्णिमा के समय होता है और लगभग 10–12 दिनों तक चलता है. इस पशु मेले में ऊंट, घोड़े, बैल जैसे हजारों पशुओं की खरीद-फरोख्त की जाती है. इन दिनों इस मेले से एक घोड़े का वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें राणा नाम का घोड़ा (Horse) अपने डांस मूव्स से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता नजर आ रहा है. वीडियो में राजस्थान की रेत में आयोजित रंग-बिरंगे पुष्कर मेले में एक सफेद रंग का डांसिंग स्टार राणा ढोल और भांगड़े की बीट्स पर नाच रहा है.
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर aryanbikaneri नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. वीडियो में जोधपुर से आए राणा नाम के सफेद घोड़े ने अपने डांस मूव्स से लोगों का दिल जीत लिया और लोग इसे डांसिंग सुपरस्टार बता रहे हैं. यह भी पढ़ें: Pushkar Mela 2025: पुष्कर मेले में ‘शाहबाज’ नाम के घोड़े की कीमत 15 करोड़ रुपए, जानें क्या है इसकी खासियत?
पुष्कर मेले में ‘डांसिंग स्टार राणा’ ने खींचा सबका ध्यान
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही ढोल की थाप तेज होती है, राणा नाम का यह घोड़ा भी थिरकने लगता है. वो सिर झटकता है, कदम मिलाता है और अपनी चाल से ऐसे थिरकता है, जैसे बीट्स उसके अंदर उतर गई हों. उसके डांस को देखकर लोग न सिर्फ तालियां बजाते हैं, बल्कि इस नजारे को अपने कैमरे में कैद भी करने लगते हैं.