Viral Video: पानी पीने के लिए चिंपैंजी ने मांगी शख्स से मदद, फिर जानवर ने इस तरह से चुकाया एहसान

Chimpanzee Viral Video: इंटरनेट के इस दौर में जहां टाइमपास करने के लिए लोग रील्स देखना पसंद करते हैं तो वहीं वाइल्ड लाइफ लवर्स (Wild Life Lovers) सोशल मीडिया (Social Media) पर भी जानवरों से जुड़े वीडियोज को देखना ही पसंद करते हैं. ऐसे लोग चिड़ियाघर या फिर जंगल सफारी के जरिए भी जानवरों का दीदार करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कई बार जानवरों से जुड़े ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जो दिल को खुश कर जाते हैं. इसी कड़ी में एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक चिंपैंजी (Chimpanzee) पानी पीने के लिए शख्स की मदद लेता है और शख्स उसे अपने हाथों से पानी पिलाता है, जिसके बाद जानवर भी अपने अंदाज में उसका एहसान चुकाता है. यह नजारा लोगों के दिलों को जीत रहा है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- कैमरून के रेनफॉरेस्ट में एक चिंपैंजी ने फ्रांसीसी फोटोग्राफर जेसी पिएरी से उनके हाथों से पानी पीने के लिए मदद मांगी, फिर आभार प्रकट करते हुए बाद में इनके हाथों को धो दिया. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 638k व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: लोगों पर पत्थर फेंक रहा था नन्हा चिंपैंजी, मां ने शरारती बच्चे को ऐसे सिखाया सबक (Watch Viral Video)

पानी पीने के लिए चिंपैंजी ने मांगी शख्स से मदद

In the rainforest of Cameroon, a chimpanzee asked French photographer JC Pieri for his hands to help it drink water and, in gratitude, washed them afterward pic.twitter.com/PDBhKxhYpU

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) May 10, 2025