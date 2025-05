Viral Video: घर के बैकयार्ड में बने तालाब के भीतर मजे से नहाने लगा भालू, सिक्योरिटी फुटेज में दिखा हैरान करने वाला नजारा

Bear Viral Video: जंगल के आसपास के रिहायशी इलाकों में अक्सर जंगली जानवर दाखिल होकर अपना आतंक मचाते हैं. ऐसी कई खबरें देश के कोने-कोने से सामने आती रहती हैं, जब भोजन की तलाश में कोई जंगली जानवर रिहायशी इलाके में पहुंचकर किसी पालतू जानवर को अपना निशाना बना लेता है तो कभी लोगों पर हमलावर हो जाता है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक भालू (Bear) जंगल से निकलकर एक शख्स के घर के बैकयार्ड में बने तालाब में मजे से स्नान करता हुआ दिखाई दे रहा है. जब शख्स ने अपने सिक्योरिटी फुटेज को देखा तो नजारा देखकर वो दंग रह गया.

इस वीडियो को @ShouldHaveAnima नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- मैंने अपने बैकयार्ड में एक तालाब बनवाने का फैसला किया. जब तक मैंने अपनी सुरक्षा फुटेज नहीं देखी, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई भालू उसमें कूद जाएगा… शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 781k व्यूज मिल चुके हैं.

घर के बैकयार्ड में बने तालाब में नहाता भालू

I decided to get a pond in my backyard. I never expected a BEAR to jump in it until I checked my security footage... pic.twitter.com/6yBDqsy0lw

— why you should have an animal (@ShouldHaveAnima) May 13, 2025