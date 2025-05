Viral Video: कुएं में गिरने के बाद छटपटाने लगा तेंदुआ, काफी मशक्कत के बाद ऐसे बची जानवर की जान

Viral Video: देश के विभिन्न हिस्सों से इंसानी बस्तियों में जंगली जानवरों के दाखिल होने की खबरें सामने आती रहती हैं. तेंदुए जैसे शिकारी जानवर तो इंसानी बस्तियों में घुसकर इंसानों और पालतू जानवरों को अपना शिकार बनाने की पूरी कोशिश करते हैं. ऐसे में वन विभाग को उन्हें रेस्क्यू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है. वहीं कई बार तो जानवरों के खुले कुएं में गिर जाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक तेंदुआ (Leopard) खुले कुएं में गिरने के बाद छटपटाने लगता है. इसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से तेंदुए को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया जाता है.

इस वीडियो को @susantananda3 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है, इसके साथ कैप्शन लिखा है- खुले कुएं से तेंदुओं को बचाना वन्यजीव प्रबंधकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, बेहतरीन प्रयास. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 4.9 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और लोगों ने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है- वन विभाग को सलाम, वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- जानवर पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, हम सभी को ख्याल रखना चाहिए. यह भी पढ़ें: Viral Video: तेंदुए से बचने के लिए लुका-छुपी खेलने लगा कुत्ता, फिर किया कुछ ऐसा कि उल्टे पांव भागा शिकारी

कुएं में गिरे तेंदुए को किया गया रेस्क्यू

Rescuing leopards from an open well is the ultimate challenge to wildlife managers. Excellent efforts 🙏🙏 pic.twitter.com/nZYZ4Bli4o

— Susanta Nanda IFS(Rtd) (@susantananda3) May 29, 2025