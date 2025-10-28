Viral Pics: फोटोग्राफर ने 22 KM दूर से खींचीं ताज पैलेस होटल की तस्वीरें, पहले कभी नहीं दिखा था मुंबई का आसमान इतना साफ

ताज महल पैलेस की तस्वीरें (Photo Credits: X)

Viral Pics: इस हफ्ते शहर में आसमान सामान्य दिनों की अपेक्षा बिल्कुल साफ था और सोशल मीडिया (Social Media) ने इस दुर्लभ पल को तुरंत कैप्चर कर लिया. मुंबई में एक बहुत ही साफ दिन पर, एक X यूजर ने पोस्ट किया कि वह अपनी बालकनी से ताज महल पैलेस (Taj Mahal Palace) टावर देख सकता है, जो सीधी लाइन में लगभग 22 किलोमीटर दूर है.

मशहूर फोटोग्राफर जोसेफ राधिक (Joseph Radhik) ने अपने X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर अपनी बालकनी से शानदार तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उन्होंने बताया कि वह लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित ताज महल पैलेस टावर को बहुत साफ देख सकते हैं. उन्होंने लिखा, ‘आज मुंबई में आसमान बहुत ज्यादा साफ था और आज मुझे पता चला कि मैं अपनी बालकनी से ताज महल पैलेस टावर देख सकता हूं- यह सीधी लाइन में 22 किलोमीटर दूर है.’ उन्होंने अपने फोन से 1x, 6x और 40x जूम पर दूर के नजारे की तस्वीरें लीं. यह भी पढ़ें: Mother of Year! अपनी सोती हुई बेटियों को जगाने के लिए मां ने हायर किया बैंड, देखें मजेदार Viral Video

फोटोग्राफर ने 22 KM दूर से खींचीं ताज पैलेस होटल की तस्वीरें

Today was an ultra clear day in Mumbai, and today I learned I can see the Taj Mahal Palace Tower from my balcony - it's 22kms away in a straight line. 😵‍💫 Oh, and it helps to have a camera phone that can see that far also. Photos at 1x, 6x, 40x! Unbelievable. pic.twitter.com/NvPec7hgZs — Joe (@josephradhik) October 27, 2025

इस पोस्ट से देखने वालों में खुशी और हैरानी फैल गई, कई लोगों ने मुंबई के अक्सर धुंध से ढके रहने वाले आसमान में ऐसी साफ विजिबिलिटी को लेकर कमेंट्स किए. यह पोस्ट वायरल हो गई और मजेदार और हैरान यूजर्स के रिएक्शन मिले.

एक यूजर ने मज़ाक में कहा, ‘ऐसा लगता है कि आपने खिड़की से अपने लेंस से ताजमहल ढूंढ लिया है,’ जबकि दूसरे ने कमेंट किया, ‘अरे वाह! उस कैमरा जूम को देखो! कमाल है!! 22 km!! मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा iPhone ऐसा रिजल्ट देगा.’ दूसरे लोग भी अपने अनुभवों के साथ शामिल हो गए. एक यूजर ने लिखा, ‘मैं पवई (चांदिवली) में अपनी बालकनी से सी-लिंक भी देख सकता हूं! ... यह बहुत आम बात है!’

मुंबई में आसमान इतना साफ क्यों दिख रहा है?

हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि मुंबई की हवा की क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) घटकर 47 हो गया है, जिसे ‘अच्छा’ माना जाता है. इस असामान्य सफाई के पीछे कुछ कारण हैं, जैसे हाल ही में हुई बारिश और बादल छाए रहना, जिससे हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण कम हो गया है. हल्की हवाओं ने भी बेहतर विजिबिलिटी में भूमिका निभाई है.

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बारिश से धूल धुल जाती है, जिससे हवा साफ होती है, लेकिन वे यह भी चेतावनी देते हैं कि यह साफ मौसम सिर्फ कुछ समय के लिए ही हो सकता है. जैसे ही सूखा मौसम वापस आएगा और हवा की रफ्तार कम होगी, हवा की क्वालिटी फिर से खराब हो सकती है. हवा की क्वालिटी में इस कुछ समय के लिए हुए सुधार की वजह से कई लोगों को दूर के लैंडमार्क साफ दिखाई दिए हैं.