VIDEO: लखनऊ का नया स्वास्तिक लोटस गार्डन, ड्रोन फुटेज ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम, साल भर खिलते हैं 60 तरह के कमल

(Photo Credit: ANI/X)

क्या आपने सुना है लखनऊ में एक ऐसा गार्डन बना है जो स्वास्तिक के आकार का है और वो भी कमल के फूलों से सजा हुआ? जी हां, ये बात बिल्कुल सच्ची है! हाल ही में लखनऊ के नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (NBRI) में बना ये 'स्वास्तिक लोटस गार्डन' सबकी जुबान पर चढ़ गया है. इसका ड्रोन से लिया गया फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और लोग इसे देखकर हैरान हो रहे हैं.

तो चलिए, थोड़ा विस्तार से जानते हैं इस गार्डन के बारे में. ये गार्डन CSIR-NBRI ने बनाया है, जहां 60 से ज्यादा तरह के कमल के फूल लगाए गए हैं. खास बात ये है कि ये फूल साल भर खिलते रहते हैं, मतलब गर्मी हो या सर्दी, गार्डन हमेशा हरा-भरा और रंगीन रहता है.

स्वास्तिक का आकार तो आप जानते ही हैं, वो प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रतीक है जो शुभता और समृद्धि का संकेत देता है. इसी को ध्यान में रखकर गार्डन को डिजाइन किया गया है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है.अब बात वायरल फुटेज की. ANI और दूसरे मीडिया चैनलों ने ड्रोन से इस गार्डन की वीडियो शेयर की, जिसमें ऊपर से पूरा स्वास्तिक नजर आता है और चारों तरफ कमल के तालाब बने हुए हैं.

#WATCH | Uttar Pradesh | Drone visuals of the Swastika Lotus Garden, developed by CSIR, where more than 60 species of lotus bloom throughout the year (Source: CSIR) https://t.co/7Bjvnlavu7 pic.twitter.com/Vt3Cfhx2vv — ANI (@ANI) September 22, 2025

ये वीडियो X (पहले ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर धड़ल्ले से शेयर हो रही है. लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि ये भारत का पहला ऐसा गार्डन है, जो प्रकृति और संस्कृति का मिश्रण है.

यहां तक कि केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया और इसे लखनऊ के ऐतिहासिक बॉटनिकल गार्डन्स का हिस्सा बताया.

#WATCH | Uttar Pradesh | CSIR develops Swastika Lotus Garden in Lucknow, home to over 60 species of lotus offering an enchanting bloom of colors all year round. CSIR Director Ajit Kumar Shasany says, "The CSIR-NBRI has established Lotus Park at its grounds, featuring a… pic.twitter.com/UMLdYfBK03 — ANI (@ANI) September 22, 2025

ये गार्डन न सिर्फ सुंदर है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है. कमल की इतनी वैरायटी एक जगह देखना दुर्लभ है, और ये दुनिया भर से लाई गई हैं, जिसमें कुछ स्पेशल इंडियन स्पीशीज भी शामिल हैं.

Inaugurated the first-of-its-kind ‘Swastik’ #LotusGarden — in the premises of one of India’s oldest and one of the most historic Botanical Gardens, located in the versatile city of #Lucknow. Featuring over 60 lotus varieties from all over the world, including ‘Namoh 108’, the… pic.twitter.com/Y3IchN0ryk — Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) September 15, 2025

अगर आप लखनऊ में हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो जरूर घूम आएं. ये जगह फोटोज के लिए परफेक्ट है, और ड्रोन व्यू देखकर तो मन खुश हो जाता है.कुल मिलाकर, ये वायरल फुटेज ने लखनऊ को एक नई पहचान दी है. सोशल मीडिया पर लोग इसे शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स से हमारी संस्कृति जीवित रहती है.

आपने ये वीडियो देखी क्या? अगर नहीं, तो जल्दी सर्च करके देख लीजिए!