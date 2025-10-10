Video: दिवाली की भीड़ में विरार के D-Mart से महिला का बैग चोरी, CCTV में कैद हुआ चोर

Woman’s Bag Stolen from Virar D-Mart | X

मुंबई: दिवाली की भीड़ के बीच विरार स्थित D-Mart के स्टोर में चोरी की एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक ग्राहक का बैग खरीदारी के दौरान चोरी हो गया. स्टोर में लगी CCTV फुटेज में आरोपी की तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला दिवाली की खरीदारी में व्यस्त थी. इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने मौका पाकर उसका बैग चुरा लिया. बैग में नकदी, पहचान पत्र और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे. चोरी की शिकायत के बाद स्टोर मैनेजमेंट ने CCTV फुटेज खंगाला, जिसमें संदिग्ध आरोपी को बैग लेकर बाहर जाते हुए देखा गया. इसके बाद फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है.

घटना की शिकायत विरार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है. पुलिस इंस्पेक्टर ललु तुरे ने बताया कि फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की संभावना है. उन्होंने कहा, “दिवाली जैसे त्योहारों में भीड़ का फायदा उठाकर चोर ऐसे अपराध को अंजाम देते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.”

CCTV में कैद हुई चोरी की वारदात

CCTV में कैद हुई वारदात.. विरार,मुंबई:विरार (पूर्व) के डी मार्ट में मंगलवार रात एक महिला का पर्स चोरी हो गया। यह घटना CCTV में कैद हुई है। पीड़िता खरीदारी कर रही थी, तभी एक चोर मौका देखकर पर्स चुरा ले गया।घटना के बाद ग्राहकों में नाराजगी है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं,… pic.twitter.com/n0AoAk24qG — मुकेश त्रिपाठी- Mukesh Tripathi/✍️ (@mukesht37) October 8, 2025

D-Mart की सुरक्षा पर उठे सवाल

इस चोरी की घटना के बाद ग्राहकों ने स्टोर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि इतने बड़े स्टोर में सुरक्षा को और कड़ा किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

त्योहारों में सतर्क रहें

त्योहारों के समय बाजारों और मॉल्स में भारी भीड़ होती है, जिसका फायदा उठाकर चोर सक्रिय हो जाते हैं. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे खरीदारी के दौरान अपने पर्स, बैग और कीमती सामान पर विशेष ध्यान दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें.