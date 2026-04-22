VIDEO: '10 रुपये वाला बिस्कुट' फेम शादाब जकाती का नया सफर: मेरठ में 26 अप्रैल को खुलेगा 'जकाती ज्वेलर्स'

शादाब जकाती रविवार, 26 अप्रैल को जकाती ज्वैलर्स खोलेंगे (Photo Credits: Instagram/shadabjakati1)

मेरठ: अपनी अनूठी बोली और '10 रुपये वाला बिस्कुट' (10 Rupay Wala Biscuit) संवाद से रातों-रात इंटरनेट सनसनी बनने वाले स्थानीय इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती (Shadab Jakati) अब एक नए अवतार में नजर आने वाले हैं. डिजिटल कंटेंट (Digital Content) की दुनिया में अपनी धाक जमाने के बाद, शादाब अब आभूषणों के कारोबार में हाथ आजमाने जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित उनके नए बिजनेस वेंचर, 'जकाती ज्वेलर्स' का उद्घाटन आगामी रविवार, 26 अप्रैल को होने जा रहा है. यह भी पढ़ें: Shadab Jakati-Iram Controversy: ‘10 रुपए वाला बिस्किट’ फेम इन्फ्लुएंसर के रील पार्टनर ने पति खुर्शीद के गंभीर आरोपों के बाद रिश्ते पर दी सफाई (Watch Video)

डिजिटल लोकप्रियता को उद्यमिता में बदलने की तैयारी

शादाब जकाती की सफलता की कहानी आधुनिक दौर की सोशल मीडिया शक्ति का सटीक उदाहरण है. इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों प्रशंसकों का दिल जीतने के बाद, ज्वेलरी बिजनेस में कदम रखना उनके करियर का एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है. मेरठ में एक फिजिकल स्टोर खोलना इस बात का संकेत है कि शादाब अपनी पर्सनल ब्रांड वैल्यू का उपयोग सामुदायिक स्तर पर एक पारंपरिक उद्यमी (Entrepreneur) के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं.

'10 रुपये वाला बिस्किट' वाली वायरल रील से मशहूर हुए शादाब जकाती मेरठ में ज्वेलरी स्टोर खोलने जा रहे हैं

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26 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगा उद्घाटन

शादाब हसन (शादाब जकाती) ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि 'जकाती ज्वेलर्स' के दरवाजे जनता के लिए रविवार सुबह 11 बजे से खुल जाएंगे. इस उद्घाटन समारोह में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है, जिसमें स्थानीय प्रशंसकों के साथ-साथ कई डिजिटल क्रिएटर्स के शामिल होने की संभावना है.

स्टोर के स्टॉक को लेकर हालांकि अब तक गोपनीयता बरती गई है, लेकिन हालिया अपडेट्स में शादाब ने संकेत दिया है कि उनका मुख्य फोकस निम्नलिखित पर होगा:

सोने और चांदी के आभूषण.

पारंपरिक ब्राइडल सेट्स.

डेली-वियर (प्रतिदिन पहनने वाले) ज्वेलरी.

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जकाती ज्वेलर्स 26 अप्रैल को मेरठ में खुल रहा है

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विवादों के बीच नई शुरुआत

जकाती ज्वेलर्स की शुरुआत शादाब के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर हो रही है. इस साल की शुरुआत में, वे एक पूर्व सहयोगी के साथ कानूनी विवाद और आरोपों के कारण चर्चा में रहे थे. हालांकि, शादाब ने एक वीडियो संदेश के जरिए इन आरोपों का खंडन किया था और अपनी साधारण पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी. इन विवादों के बावजूद, उनके प्रशंसकों का समर्थन कम नहीं हुआ है और इस शोरूम की लॉन्चिंग को उनके पेशेवर भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.