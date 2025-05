VIDEO: 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाते हुए मांगी माफी, पाकिस्तान का समर्थन करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने सिखाया सबक

बरेली (उत्तर प्रदेश), 24 मई: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो युवक "हिंदुस्तान जिंदाबाद" और "पाकिस्तान मुर्दाबाद" के नारे लगाते नजर आ रहे हैं. यह मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का है. बताया जा रहा है कि इन युवकों ने पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी, जिसके बाद बरेली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी के मुताबिक यह घटना बरेली के बिथरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र की है. आरोपियों की पहचान इरफान और जावेद के रूप में हुई है, जो सैदपुर लश्करीगंज इलाके के रहने वाले हैं. दोनों ने इंस्टाग्राम पर विवादित और भड़काऊ वीडियो पोस्ट किए थे. एक वीडियो में कहा गया था, "थाने में जितने पुलिस वाले नहीं होंगे, उतने मुखबिर मेरे मोहल्ले में हैं." वहीं दूसरे वीडियो में धमकी देते हुए लिखा गया था, "अभी सन्नाटा है, फिर शोर होगा... जो कुत्ते भौंक रहे हैं, उनकी ज़बान काट देंगे."

Bareilly: Wajid and Irfan were openly supporting Pakistan and challenging govt while living in India.

UP Police swung into action, Gave them booster dose. Now they were seen chanting “Bharat Mata Ki Jai!” and “Hindustan Zindabad!” pic.twitter.com/pg4PbnAd5C

