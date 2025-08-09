Viral Video: टैबलेट पर मजे से ‘टॉम एंड जेरी’ कार्टून देखती नजर आईं दो बिल्लियां, मनमोहक वीडियो देख बन जाएगा आपका दिन

टैबलेट पर कार्टून देखती दो बिल्लियां (Photo Credits: X)

Viral Video: अधिकांश बच्चे टीवी पर 'टॉम एंड जेरी' कार्टून (Tom and Jerry) देखना पसंद करते हैं, जो कि बच्चों के सबसे पसंदीदा कार्टून शोज (Cartoon Show) में से एक है. बच्चों में इस कार्टून के प्रति एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी बच्चों की तरह बिल्लियों (Cats) को यह कार्टून देखते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो अब देख लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया (Social Media) पर बिल्लियों का एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें दो बिल्लियां सोफे पर लेटकर आराम से टैबलेट में 'टॉम एंड जेरी' कार्टून देखती हुई नजर आ रही हैं. यह वीडियो इतना मनमोहक है कि इसे देखकर यकीनन आपका दिन बन जाएगा.

इस वीडियो को @AuraWithCat नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है और इसके साथ कैप्शन लिखा है- टॉम एंड जेरी देख रही हूं. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 5.7 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- मेरी बिल्ली चूहे पकड़ने से इनकार कर देती है. चूहे को पकड़ने से पहले ही वो थककर चूर हो जाती है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- युद्ध रणनीति का अध्ययन. यह भी पढ़ें: Viral Video: अपने दोस्त बत्तख को गले लगाकर उस पर प्यार लुटाने लगी बिल्ली, दिल जीतने वाला वीडियो हुआ वायरल

टैबलेट पर टॉम एंड जेरी कार्टून देखतीं दो बिल्लियां

Watching Tom & Jerry’s pic.twitter.com/I3eHXGng00 — Cats with pawerful aura (@AuraWithCat) August 8, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बिल्लियां मजे सो सोफे पर लेटी हुई हैं और टैबलेट में बच्चों का फेवरेट कार्टून टॉम एंड जेरी देख रही हैं. दोनों कार्टून के रोमांचक दृश्यों का आनंद ले रही हैं और शांति से इस कार्टून को देख रही हैं. बता दें कि टॉम एंड जेरी एक पॉपुलर कार्टून सीरीज है जो एक बिल्ली और एक चूहे के बीच की मजेदार लड़ाई पर आधारित है. आमतौर पर बिल्लियां चूहों का पीछा करने और उनका शिकार करने के लिए जानी जाती हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे टॉम एंड जेरी कार्टून के इन पात्रों की हरकतों को देखकर आकर्षित होती हैं.