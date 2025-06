'The Human Magnet': शख्स ने अपने शरीर पर 96 चम्मच चिपका कर तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, देखें वीडियो

ईरान 2 जून: अबोलफजल सबर मोख्तारी, जिन्हें "मानव चुंबक" के नाम से जाना जाता है ने तीसरी बार अपना ही चम्मच-संतुलन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने सबसे पहले 2021 में 85 चम्मचों के साथ "शरीर पर सबसे ज़्यादा चम्मचों को संतुलित करने" का रिकॉर्ड बनाया था. इसके बाद उन्होंने दो साल पहले अपने शरीर पर 88 चम्मचों को संतुलित करके और फिर इस जनवरी में 96 चम्मचों के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा. अपने प्रयास के फुटेज में आदमी टॉपलेस खड़ा दिखाई दे रहा है जबकि उसका सहायक उसके शरीर पर चम्मचों को रखता है. वह उतना ही स्थिर रहता है जितना उसका सहायक अधिकतम कवरेज के लिए चम्मचों को रखता है. जब प्रयास खत्म हुआ, तो उसने अपनी बाइसेप्स को फ्लेक्स करके जश्न मनाया. यह भी पढ़ें: Bigfoot in US: कोलोराडो नदी के जंगल के पास घूमते दिखा पौराणिक जीव, वीडियो हुआ वायरल

पिछले सप्ताह इंस्टाग्राम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक पेज द्वारा अपलोड किए गए इस वीडियो को दस लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और इस पर नेटिज़न्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं, कुछ लोगों ने इस अनोखी प्रतिभा पर टिप्पणी की है, जबकि अन्य ने सवाल उठाया है कि क्या यह स्टंट नाटक है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ बातचीत में उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें बचपन में ही अपनी प्रतिभा का पता चल गया था और कई सालों के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने इस क्षमता को विकसित किया है.

Abolfazl Saber Mokhtari from Iran balanced 96 spoons on his body pic.twitter.com/MRQmkmGIZG

— Guinness World Records (@GWR) May 20, 2025