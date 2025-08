Shocking! यूपी के गाजियाबाद में सीवर का ढक्कन चुराते दिखे चोर, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद (Watch Viral Video)

Viral Video: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां चोरों ने एक नाले का लोहे का ढक्कन चुरा लिया. यह घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे (CCTV Camera) में कैद हो गई. वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो गया. वीडियो में दो लोगों को नाले का ढक्कन (Iron Cover of Drain) उठाते हुए देखा जा सकता है, जबकि एक शख्स मौके पर ई-रिक्शा लेकर पहुंचा, जिसके बाद दोनों चोरों ने लोहे के ढक्कन को रिक्शा पर लादा और मौके से फरार हो गए. यह घटना कथित तौर पर 1 और 2 अगस्त की रात को भारत गैस एजेंसी के पास लाल कुआं इलाके में हुई. अब घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और कैप्शन में लिखा है- उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में चोरों ने एक नाले से लोगे की जाली चुरा ली. वे जो ई-रिक्शा लाए थे, उसकी नंबर प्लेट पर काला रंग लगा हुआ था. शेयर किए जाने के बाद से अब तक 72k व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: Indore: बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देने पर भड़के युवक, माचिस निकालकर पंप को जलाने की कोशिश की, इंदौर का वीडियो आया सामने; VIDEO

गाजियाबाद में सीवर का ढक्कन चुराते दिखे चोर

Uttar Pradesh: In Ghaziabad district, thieves stole an iron grate from a drain. The e-rickshaw they brought had black paint smeared on its number plate.

